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بالدموع.. ليفاندوفسكي يفك "عقدته" في كأس العالم على حساب السعودية (فيديو)

الرياضة

بالدموع.. ليفاندوفسكي يفك
AP Manu Fernandez
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افتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سجله التهديفي في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال مباراته أمام نظيره السعودي اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

 وسجل ليفاندوفسكي باكورة أهدافه في مونديال "قطر 2022" بحلول الدقيقة 82 من زمن اللقاء على استاد المدينة التعليمية بالريان، مستفيدا من خطأ "كارثي" ارتكبه المدافع السعودي عبد الإله المالكي.

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وأحرز روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما) بذلك باكورة أهدافه في مونديال قطر 2022، وهو الأول له في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، والـ77 بقميص منتخب بلاده، والـ528 مع الأندية التي دافع عن ألوانها حتى الآن.

يذكر أن النجم البولندي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي منتخب بلاده مع المكسيك، يوم الثلاثاء الماضي، على استاد "974"، في الجولة الأولى للمونديال.

المصدر: RT 

مونديال قطر

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