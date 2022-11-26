 
مباشر
عاجل
وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي

الدوسري يهدر ضربة جزاء في لقاء السعودية وبولندا (فيديو)

الرياضة

الدوسري يهدر ضربة جزاء في لقاء السعودية وبولندا (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u973

فوت السعودي سالم الدوسري فرصة ذهبية لتعديل النتيجة في المباراة التي تجمع منتخب بلاده بنظيره البولندي 0-1 الآن ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر بإهداره ركلة جزاء.

وسجل بيوتر زيلينسكي هدف الأول لبولندا في الدقيقة 40.

وبعدها بخمس دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء للسعودية بعد عودته لتقنية الفيديو، لكن الدوسري لم ينجح في ترجمتها لهدف بعدما تصدى لها الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني ببراعة.

يتبع.. 

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. تونس تخسر أمام "الكنغر" الأسترالي وتعقد حسابات تأهلها لدور الـ16(فيديو)