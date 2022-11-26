الدوسري يهدر ضربة جزاء في لقاء السعودية وبولندا (فيديو)
AP
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فوت السعودي سالم الدوسري فرصة ذهبية لتعديل النتيجة في المباراة التي تجمع منتخب بلاده بنظيره البولندي 0-1 الآن ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر بإهداره ركلة جزاء.
وسجل بيوتر زيلينسكي هدف الأول لبولندا في الدقيقة 40.
كاس العالم 2022 : السعودية 0 - 1 بولندا | هدف بولندا الاول— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) November 26, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
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وبعدها بخمس دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء للسعودية بعد عودته لتقنية الفيديو، لكن الدوسري لم ينجح في ترجمتها لهدف بعدما تصدى لها الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني ببراعة.
يتبع..
المصدر: RT