الدوسري يهدر ضربة جزاء في لقاء السعودية وبولندا (فيديو)

فوت السعودي سالم الدوسري فرصة ذهبية لتعديل النتيجة في المباراة التي تجمع منتخب بلاده بنظيره البولندي 0-1 الآن ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر بإهداره ركلة جزاء.

وسجل بيوتر زيلينسكي هدف الأول لبولندا في الدقيقة 40.

كاس العالم 2022 : السعودية 0 - 1 بولندا | هدف بولندا الاول



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pic.twitter.com/B8BGNivUMc — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) November 26, 2022

وبعدها بخمس دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء للسعودية بعد عودته لتقنية الفيديو، لكن الدوسري لم ينجح في ترجمتها لهدف بعدما تصدى لها الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني ببراعة.

يتبع..

المصدر: RT