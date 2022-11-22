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بعد الأمر الملكي.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة بمناسبة فوز السعودية على الأرجنتين

الرياضة

بعد الأمر الملكي.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة بمناسبة فوز السعودية على الأرجنتين
twitter/Turki_alalshikh
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أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، إتاحة منطقتي فعاليات موسم الرياض الترفيهي مجانا، بمناسبة الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتين اليوم، في مونديال 2022.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": " البولفيارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجاناً اليوم بمناسبة فوز المنتخب".

يأتي ذلك بعد توجيه خادم الحرمين بأن يكون يوم غد الأربعاء، إجازة لجميع الموظفين بكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم بقطر 2022. (للتفاصيل.. السعودية تعلن غدا إجازة رسمية بمناسبة فوز منتخبها على الأرجنتين في مونديال قطر 2022).

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن ملك البلاد سلمان بن عبد العزيز، وجه بإعلان يوم غد عطلة للموظفين والطلبة في المملكة للاحتفال بالفوز الذي حققه المنتخب السعودي في مونديال قطر.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا على حساب الأرجنتين (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على استاد "لوسيل"، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ضمن مونديال قطر 2022.

وتصدر المنتخب السعودية قائمة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، متقدما بفارق نقطتين على منتخبي المكسيك وبولندا، ومن ثم الأرجنتين في المرتبة الرابعة من دون نقاط.

المصدر: وكالات 

مونديال قطر

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