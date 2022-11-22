بعد الهزيمة "المذلة".. ميسي يحطم رقم الأسطورة مارادونا ويعادل النجم رونالدو

حقق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رقما قياسيا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، رغم هزيمته المفاجئة أمام نظيره السعودي (1-2) اليوم الثلاثاء، في مونديال قطر 2022.

وسجل ميسي هدف التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميسي بات أول لاعب يسجل في 4 نسخ من كأس العالم مع الأرجنتين (2006 و2014 و2018 و2022)، متجاوزا باتيستوتا (1994 و1998 و2002)، والأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا (1982 و1986 و1994).

وأضافت الشبكة أن ميسي أصبح خامس لاعب يسجل في 4 نهائيات مختلفة لكأس العالم (2006 و2014 و2018 و2022)، بعد بيليه وأوي سيلر وميروسلاف كلوزه وكريستيانو رونالدو.

ولكن لدى النجم كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لكرة القدم عبر العصور، الفرصة لأن يصبح أول لاعب في التاريخ أيضا، يسجل خلال 5 نسخ لنهائيات بطولة كأس العالم، في مونديال قطر 2022.

4 - Lionel Messi is the fifth player to score at four different World Cup tournaments (2006, 2014, 2018, 2022) after Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose and Cristiano Ronaldo. Legend. pic.twitter.com/EwEe0VOGEZ — OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2022

واختتمت "أوبتا": "سجل ميسي بعد 16 عاما من هدفه الأول في كأس العالم ضد صربيا في يونيو 2006، ليحقق أكبر فارق بين هدفين لنفس اللاعب في المونديال".

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