تركي آل الشيخ يسخر من ميسي بعد الهزيمة أمام السعودية

استغل رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، فوز منتخب بلاده المفاجئ على نظيره الأرجنتيني، في مستهل مشوارهما في نهائيات كأس العالم 2022، للسخرية من ليونيل ميسي قائد "التانغو".

وفجر المنتخب السعودي كبرى المفاجآت في مونديال قطر 2022، بفوزه التاريخي على نظيره الأرجنتين (2-1) في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة للبطولة.

واستعان آل الشيخ بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في السخرية من ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، وصاحب الهدف الوحيد للتانجو في شباك السعودية.

ونشر تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، عبر حسابه على "تويتر"، صورة للإعلان الشهير الذي يتنافس خلاله ميسي ورونالدو على رقعة الشطرنج على حقيبة أنيقة، وحذف صورة ميسي من الإعلان، واستبدله بنجم المنتخب السعودي، سالم الدوسري، الذي أحرز هدف الفوز أمام الأرجنتين، وقاد الأخضر للفوز التاريخي على منتخب "راقصي التانغو".

كما ذكر مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، متابعيه بمنشور قبل يومين، عندما نشر صورة لجماهير الأرجنتين وهي تنتابها حسرة في المدرجات، وكتب عليها "قريبا".

وعلق آل الشيخ أرفق الصورة بتعليق جديد، قال فيه: "أخبرتكم، لكنكم تحبون العناد، مبروك المنتخب، مبروك لسيدي ولي العهد الداعم، مبروك الأمير عبد العزيز واللاعبين والشعب السعودي العظيم".

يذكر أن المنتخب السعودي يلعب مباراته الثانية أمام بولندا يوم السبت المقبل، ويختتم مشوار الدور الأول بمواجهة المكسيك يوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري.

المصدر: "twitter/Turki_alalshikh"