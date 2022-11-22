شاهد.. تصد خرافي من الحارس السعودي العويس في مباراة الأرجنتين (فيديو)

حصل حارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس على جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية والأرجنتين التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-1 الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لمونديال قطر.

ونجح الحارس الأمين للمنتخب السعودي في إثبات جدارته بحماية عرين الأخضر السعودي في كأس العالم قطر 2022، وذلك بتصدياته المميزة وتواجده المحسوب في الأماكن والتوقيتات المطلوبة للعديد من الفرص التهديفية لنجوم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم لاسيما في الشوط الثاني.

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وكانت اللقطة الأبرز في الدقيقة 63، عندما أنقذ العويس مرماه من هدف أكيد لنيكولاس تاليافيكو عندما أظهر رد فعل قوي ليبعد تسديدته من مسافة قريبة إلى ركنية.

تصدي تاريخي من العويس 💚 pic.twitter.com/ge7qNnIvVm — م! mō (@EVR1B) November 22, 2022

تصدي عالمي من حارس السعودية محمد العويس pic.twitter.com/vtDKBtzWsR — أَحْمَد وَائِل حَمْدَان (@AHM3D_HAMDAN) November 22, 2022

ونجح العويس في المهمة الصعبة أمام نجوم من العيار الثقيل بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز، ليحمي عرين الأخضر ويؤمن فوز المنتخب السعودي الكبير والتاريخي على منتخب الأرجنتين المدجج بالنجوم.

المصدر: وكالات