مرتضى منصور يستفز الأهلي قبل السوبر المصري (فيديو)

وجه رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، عددا من الرسائل قبل مواجهة الغريم التقليدي الأهلي، في كأس السوبر المصري لكرة القدم.

ويحتضن ملعب "هزاع بن زايد" مساء الجمعة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري 2021.

وقبل أقل من 24 ساعة على المباراة، خرج مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته على "يوتيوب" ليوجه رسائل هامة إلى لاعبي الزمالك.

واعتبر مرتضى منصور منافسه الأهلي "ضيف شرف" بعدما احتل الفريق وصافة الدوري والكأس لموسم 2020-2021 خلف الزمالك.

وقال مرتضى منصور: "أقول للاعبي الزمالك أنتم رجال وأبطال الدوري والكأس، والأهلي مع احترامي له يلعب ضدكم بصفته صاحب المركز الثاني سواء في الدوري أو الكأس، يعني ضيف شرف، وهذا ليس عيبًا".

وتابع رسائله للاعبي الزمالك قائلا: "ابذل كل جهدك، أنتم أفضل فريق في مصر والعالم العربي وأفريقيا، يجب التركيز في المباراة لتحقيق الفوز، بصرف النظر عن المكافئة المالية التي تم رصدها للفوز.. المكافأة الكبرى هي إسعاد الجماهير".

وأكمل: "أوجه الشكر إلى دولة الإمارات المتحدة، بداية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى الشعب الإماراتي على حسن استقبال الزمالك والأهلي".

وشدد: "سنخوض مباراة السوبر بالطقم الأزرق الكامل، لا أحد يمكنه أن يفرض علينا شيئا".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "سمعت أن قناة أون تايم سبورتس اختارت مدحت شلبي وأيمن الكاشف للتعليق على المباراة، والثنائي أهلاوي، لذلك أطلب التوازن بين الأهلي والزمالك".

المصدر: وسائل إعلام