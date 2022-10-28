كأس السوبر المصري.. هدف برازيلي رائع (فيديو)

أحرز البرازيلي برونو سافيو هدفا رائعا لناديه الأهلي في مرمى غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة كأس السوبر المصري للموسم 2021، بينهما مساء اليوم الجمعة، في الإمارات.

وهز سافيو شباك محمد عواد حارس مرمى "الفارس الأبيض" بتسديدة رائعة في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

هدف الأهلي الأول من برونو سافيو في مرمى الزمالك بعد أن استغل خطأ زكريا الورديpic.twitter.com/vcAl87NNmr — FilGoal (@FilGoal) October 28, 2022

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المصدر: RT