كأس السوبر المصري.. التشكيلة الأساسية للزمالك والأهلي
يستضيف ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات، اليوم الجمعة، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، مباراة كأس السوبر المصري للموسم 2021، بين الغريمين التقليديين الزمالك والأهلي.
وسيبدأ البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، هذه المباراة الهامة ضد "المارد الأحمر، بالتشكيلة الأساسية التالية:
لحراسة المرمى: محمد عواد
لخط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني
لخط الوسط: أحمد فتوح، زكريا الوردي، محمد أشرف "روقا"، إمام عاشور، عمر جابر
لخط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"، سيف الدين الجزيري.
📋 تشكيلة الزمالك لمواجهة الاهلي في السوبر المصري. 🏹#Zamalek#MostTitledIn20C | #الزمالكpic.twitter.com/cbfetSm5s2— Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 28, 2022
في المقابل، اختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "الفارس الأبيض":
لحراسة المرمى: محمد الشناوي
لخط الدفاع: محمود متولي، علي معلول، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق
لخط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، برونو سافيو
لخط الهجوم: طاهر محمد طاهر، شادي حسين.
Team news is in! 📝#YallaYaAhlypic.twitter.com/8jLSMdI3wK— Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) October 28, 2022
المصدر: "twitter/ZSCOfficial/alahly"