كأس السوبر المصري.. التشكيلة الأساسية للزمالك والأهلي

يستضيف ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات، اليوم الجمعة، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، مباراة كأس السوبر المصري للموسم 2021، بين الغريمين التقليديين الزمالك والأهلي.

وسيبدأ البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، هذه المباراة الهامة ضد "المارد الأحمر، بالتشكيلة الأساسية التالية:

لحراسة المرمى: محمد عواد

لخط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني

لخط الوسط: أحمد فتوح، زكريا الوردي، محمد أشرف "روقا"، إمام عاشور، عمر جابر

لخط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"، سيف الدين الجزيري.

في المقابل، اختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "الفارس الأبيض":

لحراسة المرمى: محمد الشناوي

لخط الدفاع: محمود متولي، علي معلول، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق

لخط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، برونو سافيو

لخط الهجوم: طاهر محمد طاهر، شادي حسين.

المصدر: "twitter/ZSCOfficial/alahly"