الأهلي يرفع كأس السوبر المصري (فيديو)

توج نادي الأهلي بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم للموسم 2021، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، في الإمارات.

وأحرز ثنائية "المارد الأحمر" كل من المهاجم البرازيلي برونو سافيو والمدافع كريم فؤاد في الدقيقتين (39، و90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين، بحضور أكثر من 22 ألف متفرج.

"السوبر لحظة مناسبة ليبدأ فيها الكبار"



خطأ دفاعي زملكاوي يستغله برونو سافيو بمهارة ويسجل الهدف الأول في المباراة#كلاسيكو_العرب#السوبر_المصري#الزمالك_الأهليpic.twitter.com/0Bcg410ksS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 28, 2022

الأهلي يقترب من السوبر بالهدف الثاني



تمريرات متقنة ثم مراوغة رائعة وكريم فؤاد ينهيها في المرمى #كلاسيكو_العرب#السوبر_المصري#الزمالك_الأهليpic.twitter.com/1fJXzwikdZ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 28, 2022

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وحصد نادي الأهلي بذلك لقب كأس السوبر للمرة الـ12 في تاريخه، مقابل 4 ألقاب للزمالك، ومن ثم طلائع الجيش، وحرس الحدود والمقاولون العرب بواقع لقب لكل منها.

المصدر: RT