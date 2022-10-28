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الأهلي يرفع كأس السوبر المصري (فيديو)

الرياضة

الأهلي يرفع كأس السوبر المصري (فيديو)
twitter/ADSportsTV
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توج نادي الأهلي بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم للموسم 2021، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، في الإمارات.

وأحرز ثنائية "المارد الأحمر" كل من المهاجم البرازيلي برونو سافيو والمدافع كريم فؤاد في الدقيقتين (39، و90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين، بحضور أكثر من 22 ألف متفرج. 

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وحصد نادي الأهلي بذلك لقب كأس السوبر للمرة الـ12 في تاريخه، مقابل 4 ألقاب للزمالك، ومن ثم طلائع الجيش، وحرس الحدود والمقاولون العرب بواقع لقب لكل منها.  

المصدر: RT 

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