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لفتة إنسانية رائعة.. الشناوي يهدي الفوز بكأس السوبر لزميله مؤمن زكريا (فيديو)

الرياضة

لفتة إنسانية رائعة.. الشناوي يهدي الفوز بكأس السوبر لزميله مؤمن زكريا (فيديو)
twitter/ADSportsTV
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شارك لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، مؤمن زكريا، لاعبي نادي الأهلي في احتفالهم بالتتويج بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب الزمالك، مساء يوم الجمعة، بالإمارات.

وظهر مؤمن زكريا وسط لاعبي نادي الأهلي، وهم يرفعون الكأس، وحرص محمد الشناوي حارس مرمى وقائد "المارد الأحمر" على إهداء الفوز بكأس السوبر لزميله مؤمن زكريا والاحتفال على طريقته.

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توج نادي الأهلي بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم للموسم 2021، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين، بحضور أكثر من 22 ألف متفرج.

المصدر: RT 

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