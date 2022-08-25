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رسميا.. دجوكوفيتش يعلن غيابه عن بطولة أمريكا المفتوحة

الرياضة

رسميا.. دجوكوفيتش يعلن غيابه عن بطولة أمريكا المفتوحة
Legion-Media
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أعلن نوفاك دجوكوفيتش اليوم الخميس أنه لن يتمكن من المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس التي تنطلق الأسبوع المقبل، كونه غير قادر على دخول أمريكا لعدم تلقيه اللقاح المضاد لكورونا.

وقال النجم الصربي المصنف أولا عالميا سابقا عبر حسابه في "تويتر": "لسوء الحظ، لن أتمكن هذه المرة من السفر إلى نيويورك من أجل المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.. حظا سعيدا لزملائي اللاعبين! سأبقي نفسي في حالة بدنية جيدة وحالة ذهنية إيجابية بانتظار العودة إلى المنافسة".

وترفض السلطات الأمريكية السماح للأجانب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا دخول البلاد.

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ويرفض دجوكوفيتش، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة ثلاث مرات، الحصول على أي لقاح خاص بفيروس كورونا، وقد حرم بسبب موقفه في يناير الماضي، من خوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: أ ف ب

المصدر:RT

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