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السلطات الأمريكية تقطع الطريق على دجوكوفيتش بشأن أمريكا المفتوحة

الرياضة

السلطات الأمريكية تقطع الطريق على دجوكوفيتش بشأن أمريكا المفتوحة
Legion-Media
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لن يلعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والمقرر انطلاقها الاثنين القادم وتستمر حتى 11 سبتمبر، وفقا للموقع الرسمي للاعب.

ويبدو أن طريق دجوكوفيتش، الذي خسر أمام دانييل ميدفيديف في نهائي نسخة البطولة العالم الماضي، إلى الولايات المتحدة مغلقا في الفترة الحالية.

وترفض السلطات الأمريكية السماح للأجانب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا دخول البلاد.

ورفض دجوكوفيتش، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة ثلاث مرات، الحصول على أي لقاح خاص بفيروس كورونا.

وتعهد الاتحاد الأمريكي للتنس بالالتزام بقرارات الحكومة فيما يتعلق ببروتوكول فيروس كورونا، رغم وضع اسم دجوكوفيتش في قائمة المشاركين ببطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي.

وبعد أن تم الكشف عن الملصق الترويجي للبطولة هذا الأسبوع والذي ضم اللاعبات الأربع الأوائل في تصنيف السيدات واللاعبين الأربعة الأوائل في تصنيف الرجال.

السلطات الأمريكية تقطع الطريق على دجوكوفيتش بشأن أمريكا المفتوحة
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وكان اللاعبون الرجال الذين تم اختيارهم هم حامل اللقب ميدفيديف، 22 عاما، ورافائيل نادال، الفائز بـ22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) والأسترالي تيك كيريوس، والإسباني كارلوس ألكاراز.

وسيعني غياب دجوكوفيتش المصنف الثاني عالميا، عن البطولة أنه سيتعين عليه الانتظار حتى العام المقبل ليتجاوز أكبر عدد من ألقاب البطولات الأربع الكبرى التي فاز بها نادال (21) لقب.

المصدر: espn

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