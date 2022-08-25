كيربر تبرر سبب غيابها عن فلاشينغ ميدوز: "2 ضد 1 ليس منافسة عادلة"

أعلنت الألمانية أنجليك كيربر، المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى في مسيرتها الاحترافية، الأربعاء نبأ حملها وغيابها عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في التنس نهاية الشهر الحالي.

وقالت بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2016 عبر حسابها على "تويتر": "أردت حقا أن أخوض بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ولكن في النهاية قررت أن 2 ضد 1 ليس منافسة عادلة"، مضيفة رمزا تعبيريا لزجاجة الرضاعة.

وتابعت: "في الأشهر المقبلة، سآخذ استراحة من السفر حول العالم كلاعبة تنس ولكن أعتقد أن ذلك يعود لأفضل سبب ممكن".

I really wanted to play the @usopen but eventually I decided that two against one just isn‘t a fair competition 👼🫶🏻🍼❤️ pic.twitter.com/Y6rRYOIUDR — Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) August 24, 2022

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وأردفت المصنفة 52 عالميا راهنا: "لطالما كانت نيويورك نقطة تحول في مسيرتي ويبدو أن هذا العام لن يكون مختلفا بطريقة ما! من إعادة إطلاق مسيرتي في عام 2011 إلى الفوز باللقب في 2016 حتى أصبحت المصنفة أولى على العالم".

وعانت كيربر (34 عاما) من عام صعب بعد أن خرجت في العديد من البطولات والمنافسات من أدوار مبكرة الى حين تتويجها بدورة ستراسبورغ على الملاعب الترابية في مايو الفائت بعد أن شاركت ببطاقة دعوة.

ولم تكن موفقة في البطولات الكبرى، إذ خرجت من الدور الأول في أستراليا التي حققت لقبها في 2016، الدور الثالث في رولان غاروس ومثله في ويمبلدون التي حققت لقبها عام 2018.

وقالت الألمانية المتوجة بـ14 لقبا في مسيرتها: "كنت أتمنى أن أقول وداعا لكم جميعا على أرض الملعب قبل غيابي عن المنافسات لفترة من الوقت".

وتابعت: "أن أكون رياضية محترفة يعني كل شيء بالنسبة لي، لكنني ممتنة للطريق الجديد الذي أسير إليه. لأكون صادقة، أنا متوترة ومتحمسة في نفس الوقت".

المصدر:"أ ف ب"