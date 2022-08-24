نجمة التنس التشيكية كفيتوفا تعلن خطوبتها

أعلنت لاعبة التنس التشيكية بترا كفيتوفا، خطوبتها من مدربها ومواطنها ييري فانييك الأربعاء، ونشرت صورة وهي تضع خاتم الخطوبة في يدها.

وكتبت المصنفة 21 عالميا البالغة من العمر 32 عاما في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "أخبار سعيدة أردنا مشاركتها معكم يا رفاق (...) لقد قلت نعم في مكاني الخاص".

وأرفقت كفيتوفا تغريدتها بصورة مع خطيبها في نادي عموم إنجلترا حيث تقام بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى والتي تحمل كفيتوفا لقبين فيها (2011 و2014).

Happy news we wanted to share with you guys… I said “yes” in my special place ❤️💍 pic.twitter.com/WlgDcKWMjr — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) August 24, 2022

وكانت كفيتوفا قد عينت فانييك (44 عاما) مدربا لها في العام 2016.

ولدى فانيك ولدان من زواجه السابق.

وكانت كفيتوفا خسرت أمام الفرنسية كارولين غارسيا في نهائي دورة سينسيناتي للألف نقطة الأسبوع الماضي، وهي آخر المسابقات الاستعدادية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الكبرى التي تنطلق الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالات