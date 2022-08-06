تشيلسي يبدأ مشوار الموسم الجديد "للبريمير ليغ" بفوز في ليفربول

استهل فريق تشيلسي مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز خارج أرضه على ضيفه إيفرتون بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت.

ويدين فريق "البلوز" بالفضل الأكبر في انتصاره للاعبه الإيطالي جورجينهو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "غوديسون بارك" بمدينة ليفربول.

وفي ما يلي نتائج المباريات التي جرت حتى الآن ضمن الجولة الافتتاحية "للبريمير ليغ":

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كريستال بالاس - أرسنال (0-2)

فولهام - ايفربول (2-2)

توتنهام هوتسبير - ساوثهامتون (4-1)

نيوكاسل يونايتد - نوتينغهام فورست (2-0)

ليدز يونايتد - وولفرهامبتون (2-1)

بورنموث - أستون فيلا (2-0)

إيفرتون - تشيلسي (0-1)

المصدر: وكالات