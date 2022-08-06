 
مباشر

تشيلسي يبدأ مشوار الموسم الجديد "للبريمير ليغ" بفوز في ليفربول

الرياضة

تشيلسي يبدأ مشوار الموسم الجديد
AP Jon Super
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tkcp

استهل فريق تشيلسي مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز خارج أرضه على ضيفه إيفرتون بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت.

ويدين فريق "البلوز" بالفضل الأكبر في انتصاره للاعبه الإيطالي جورجينهو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "غوديسون بارك" بمدينة ليفربول.

وفي ما يلي نتائج المباريات التي جرت حتى الآن ضمن الجولة الافتتاحية "للبريمير ليغ":

إقرأ المزيد
شاهد.. محمد صلاح ينقذ ليفربول من الهزيمة في المباراة الافتتاحية للدوري برقم مميز
شاهد.. محمد صلاح ينقذ ليفربول من الهزيمة في المباراة الافتتاحية للدوري برقم مميز

كريستال بالاس - أرسنال (0-2)

فولهام - ايفربول (2-2)

توتنهام هوتسبير - ساوثهامتون (4-1)

نيوكاسل يونايتد - نوتينغهام فورست (2-0)

ليدز يونايتد - وولفرهامبتون (2-1)

بورنموث - أستون فيلا (2-0)

إيفرتون - تشيلسي (0-1)

المصدر: وكالات

  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا