تغريم عمرو السولية وتحذير الأهلي

تلقت إدارة نادي الأهلي المصري، خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بفرض غرامة مالية على لاعبه عمرو السولية، بسبب السلوك غير الرياضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفرض الـ"كاف" غرامة مالية على عمرو السولية قيمتها 10 آلاف دولار بسبب إلقائه الميدالية الفضية على الأرض بعد استلامها.

وأظهرت الكاميرات السولية وهو في حالة من الغضب الشديد بعد الهزيمة أمام الوداد المغربي (0-2)، في 30 مايو الماضي، وألقى الميدالية الفضية على الأرض أثناء خروجه من ملعب "مركب محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء.

وتلقى نادي الأهلي تحذيرا من الاتحاد الإفريقي بتغليظ العقوبة حال تكرار السلوك السيئ للاعبيه في المباريات خلال النسخ المقبلة من البطولات الإفريقية.

يذكر أن عمرو السولية يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مباراة الأهلي والجونة، ويحتاج إلى فترة لن تقل عن 6 أسابيع للعودة من جديد إلى الملاعب خاصة أن اللاعب يعاني من حالة إجهاد كبيرة.

المصدر: وسائل إعلام