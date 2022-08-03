فاركو يعمق جراح الأهلي.. هل ظلم الحكم الأهلي بإلغاء هدف الـ"تاو"؟ فيديو

سقط نادي الأهلي في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه فاركو في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأخفق لاعبو "المارد الأحمر" في هز شباك فاركو على مدار شوطي المباراة، وألغى الحكم أحمد غندور هدفا للأهلي سجله الجنوب إفريقي بيرسي تاو عند الدقيقة 71 بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الـ"فار" على استاد السلام.

الأهلي يسجل هدفًا أمام فاركو بقدم بيرسي تاو.. توتر بدلاء الأحمر على الخط في انتظار الفار.. والحكم يرفض احتساب الهدف للتسلل وسط اعتراضات كبيرة 😳



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برعاية @EtisalatEgyptpic.twitter.com/xzqVze3Jtm — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 3, 2022

ما رأيك في قرار الحكم أحمد الغندور بإلغاء هدف الأهلي أمام فاركو بقدم بيرسي تاو في هذه اللقطة؟ 💬 pic.twitter.com/ROFsgVefqI — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 3, 2022

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واكتفى نادي الأهلي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 56 نقطة حصدها من 27 مباراة، ويحتل المركز الثالث جدول ترتيب الدوري، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب مركز الوصافة، وبفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

بينما رفع فاركو رصيده إلى 36 نقطة، ويشغل المرتبة الثامنة على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT