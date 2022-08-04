ميدو يعلق على قرار إلغاء هدف الأهلي بصاروخ "تاو"

علق الإعلامي المصري أحمد حسام ميدو، على هدف الأهلي الملغي في مرمي ضيفه فاركو، أثناء اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، وذلك في ختام الجولة الـ28 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وألغى حكم المباراة أحمد غندور هدفا للأهلي سجله مهاجمه الجنوب إفريقي بيرسي تاو بتسديدة "صاروخية، عند الدقيقة 71 بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الـ"VAR" على استاد السلام.

وقال أحمد حسام ميدو، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "ريمونتادا"، المذاع على قناة "المحور" :"على مسئوليتي الشخصية هدف بيرسي تاو الملغي في مرمى فاركو صحيح"، مشيرا إلى أن الأهلي تعرض لظلم كبير خلال المباراة.

وتابع: "مع كل احترامي لحكام مباراة اليوم بين الأهلي وفاركو، إلا أن حكم تقنية الفيديو لديه قصور في فهم قانون اللعبة".

وأكمل: "الله يكون في عون مارك كلاتنبرغ، مشيرا إلى أنه سيواجه صعوبات عديدة بسبب مستوى التحكيم المصري حاليا".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

سقط نادي الأهلي في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه فاركو، ليكتفي بنقطة يتيمة، رفع بها رصيده إلى 56 نقطة حصدها من 27 مباراة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن نادي بيراميدز صاحب مركز الوصافة، وبفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

المصدر: وسائل إعلام