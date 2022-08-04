قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الأهلي.. استكمال الدوري بالناشئين ووقف المشاركة في بطولات الاتحاد

عقد مجلس إدارة نادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الخميس، اجتماعا طارئا، وبحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة، وياسين منصور رئيس شركة الكرة بالنادي.

وقرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم، ما يلي:

• المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

• المطالبة بإيقاف حكم الـ"VAR" في مباراة الأهلي الأخيرة، لحين التحقيق معه عما بدر منه.

• عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، كأس مصر، السوبر المصري، لحين تنفيذ مطالب نادي الأهلي.

• استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة.

🚨🚨تعرّف على قرارات مجلس إدارة الأهلي اليوم🦅 pic.twitter.com/VrePJhihEr — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 4, 2022

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وجاء هذا الاجتماع الطارئ، غداة سقوط نادي الأهلي في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه فاركو في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المصدر: "twitter/alahly"