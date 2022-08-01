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شاهد.. هدف فوز "الدراويش" في شباك مصر المقاصة

الرياضة

شاهد.. هدف فوز
twitter/ismailyofficial
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عمق نادي الإسماعيلي جراح ضيفه مصر المقاصة بفوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق "الدراويش" بالفضل في انتصاره للاعبه أحمد مدبولي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 28 من زمن اللقاء على استاد الإسماعيلية.

وحقق نادي الإسماعيلي انتصاره الثاني على التوالي والرابع في آخر 5 مباريات تخللهما هزيمة واحدة، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني عشر، على سلم ترتيب الدوري، ولديه مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

في المقابل، مني فريق مصر المقاصة بالهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع في قاع الدوري برصيد 15 نقطة.

المصدر: RT 

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