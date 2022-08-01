شاهد.. أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز

واصل نادي الزمالك سلسلة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على حساب ضيفه بيراميدز بفوزه العريض عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، ضمن الجولة 28 للدوري.

ووقع على ثلاثية "الفارس الأبيض" كل من المهاجمين، أحمد سيد زيزو، والتونسي سيف الدين الجزيري، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، في الدقائق (2 من ضربة جزاء، 24، 90) على الترتيب، من عمر المباراة على استاد القاهرة الدولي.

جووووووول!



إمام عاشور يتحصل على ركلة جزاء، وأحمد سيد زيزو يسددها بنجاح ويسجل الهدف الأول للزمالك.. احتفال خاص مع شيكابالا⚽️



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جوووووول!



سيف الجزيري يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك بيراميدز من جملة منظمة ⚽️



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/Gi60gsjE9T



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"يا ليلة بيضة يا ليلة بيضة" 🗣️



شيكابالا يسجل الهدف الثالث للزمالك من خارج منطقة الجزاء بتسديدة قوية 🤯



شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/Gi60gsjE9T



برعاية @EtisalatEgypt | #تصالات_الشبكة_الأقوى | #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتيرpic.twitter.com/u5vQatZfwK — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 1, 2022

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وحقق نادي الزمالك بذلك انتصاره السابع على التوالي، وابتعد في صدارة الدوري برصيد 66 نقطة، موسعا الفارق بينه وبين وصيفه بيراميدز إلى 7 نقاط، ويليهما الأهلي في المرتبة الثالثة، برصيد 55 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.

المصدر: RT