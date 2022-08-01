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شاهد.. أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز
twitter/KoraPlusEG
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واصل نادي الزمالك سلسلة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على حساب ضيفه بيراميدز بفوزه العريض عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، ضمن الجولة 28 للدوري.

ووقع على ثلاثية "الفارس الأبيض" كل من المهاجمين، أحمد سيد زيزو، والتونسي سيف الدين الجزيري، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، في الدقائق (2 من ضربة جزاء، 24، 90) على الترتيب، من عمر المباراة على استاد القاهرة الدولي.

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وحقق نادي الزمالك بذلك انتصاره السابع على التوالي، وابتعد في صدارة الدوري برصيد 66 نقطة، موسعا الفارق بينه وبين وصيفه بيراميدز إلى 7 نقاط، ويليهما الأهلي في المرتبة الثالثة، برصيد 55 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.

المصدر: RT 

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