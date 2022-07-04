المقاتل "الشرس" أوليفيرا: سأهزم إسلام وأتحدى حبيب

صرح البرازيلي تشارلز أوليفيرا، البطل السابق للفنون القتالية المختلطة (UFC) بأنه سيهزم الروسي إسلام ماخاتشيف وحينها يمكن لمواطنه حبيب نورمحدوف أن يعود من الاعتزال لمواجهة البرازيلي.

وقال أوليفيرا: "UFC، دعنا نفعل ذلك. تشارلز أوليفيرا ضد إسلام ماخاتشيف في البرازيل. سأهزم ماخاتشيف، وحينها من يدري، ربما يستأنف حبيب نورمحمدوف مسيرته لكي يواجهني". وأضاف المقاتل البرازيلي: "سأهزم إسلام، وسأتحدى حبيب".

وتأتي تصريحات أوليفيرا، بعد نحو أسبوعين من، المفاجأة التي فجّرها علي عبد العزيز، مدير أعمال حبيب نورمحمدوف، حول إمكانية عودة البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، إلى القفص من جديد.

ويرى عبد العزيز أنه بإمكان حبيب نورمحمدوف مواجهة المقاتل النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا، البطل الحالي لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في الوزن المتوسط.

يذكر أن تشارلز أوليفيرا، البالغ من العمر 32 عاما، فاز في أخر نزال له على الأمريكي جاستن غايتجي بالإخضاع "الخنق" يوم 7 مايو الماضي، ولكنه خسر لقب بطل "UFC" للوزن الخفيف، بسبب الوزن الزائد.

وحقق أوليفيرا انتصاره الحادي عشر على التوالي والثلاثة والثلاثين في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 هزائم.

بينما أعلن حبيب نورمحمدوف (33 عاما) اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على جاستن غايتجي أيضا، يوم السبت 24 أكتوبر 2020، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، بعد أن حقق 29 انتصارا من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: "RT + sportbox.ru"