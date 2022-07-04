نقل مقاتل إلى المستشفى بعد تلقيه 152 ضربة في الرأس

دخل الأمريكي ماكس هولواي المستشفى بعد نزاله أمام الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي الذي جمعهما يوم الأحد، في أمريكا، وذلك ضمن بطولة "UFC 276" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتلقى ماكس هولواي 204 لكمات خلال خمس جولات، منها 152 ضربة في الرأس، وخسر بالنقاط بقرار إجماع الحكام، وبنتيجة واحدة: (45-50 ، 45-50 ، 45-50) في النزال الذي جمعهما على لقب بطل (UFC) لوزن الريشة، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وأفاد الصحفي خوسيه يونغز عبر "تغريدة" على موقع "تويتر" بأن المقاتل الأمريكي، البالغ من العمر 30 عاما، نقل إلى المستشفى بعد النزال.

وتعرض ماكس هولواي بذلك للهزيمة الثالثة على يد فولكانوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما.

For the third time - Volk & Max go all five rounds! #UFC276pic.twitter.com/W9RomeSBmo — UFC (@ufc) July 3, 2022

بينما دافع ألكسندر فولكانوفسكي بنجاح عن لقب بطل (UFC)، محققا انتصاره الـ25 حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة واحدة.

Alexander Volkanovski reveals he was woken up "halfway through [his] sleep" by USADA to take a drug test before the second Max Holloway fight.



“Woke up still in a sleep cycle. Now that you watch that fight, it probably makes a bit of sense.” pic.twitter.com/xY5pNFiRP3 — MMAFighting.com (@MMAFighting) July 3, 2022

بينما مني ماكس هولواي بالهزيمة السابعة حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 23 انتصارا.

المصدر: RT + sportbox