شاهد.. مقاتل يحمل جرة لوضع رماد جثة خصمه بعد حرقها

أثار المقاتل النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا، البطل الحالي لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في الوزن المتوسط الجدل، أثناء خروجه لمواجهة متحديه الأمريكي جاريد كانونير.

ودخل إسرائيل أديسانيا ملعب "T-Mobile Arena" في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وهو يحمل جرة مكتوب عليها اسم خصمه، الأمر الذي يرمز إلى وضع رماد جثة الميت للدفن.

وخرج المقاتل النيوزيلندي بفوز متواضع على متحديه الأمريكي بالنقاط بقرار إجماع الحكام، بواقع: (49-46، 49-46، 50-45) في النزال الذي جمعهما أمس الأحد، وذلك ضمن بطولة "UFC 276" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

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وحقق إسرائيل أديسانيا (32 عاما) بذلك انتصاره الثالث والعشرين حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة واحدة.

في المقابل، مني جاريد كانونير (38 عاما) بالهزيمة السادسة حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 15 انتصارا.

المصدر: RT + sportbox