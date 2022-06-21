مفاجأة.. حبيب قد يعود للقفص لمواجهة إسرائيل!

فجّر علي عبد العزيز، مدير أعمال البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، مفاجأة من العيار الثقيل عن إمكانية عودة المقاتل الروسي إلى القفص من جديد.

ويرى عبد العزيز أنه بإمكان حبيب نورمحمدوف مواجهة المقاتل النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا، البطل الحالي لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في الوزن المتوسط.

ونقل موقع "Sherdog" عن عبد العزيز تصريحاته، قال فيها: "الآن سأقول شيئا، وأنا أعلم أن الكثير من الناس سيشعرون بوقع الصاعقة. يزن حبيب الآن 90.7 كغم. إذا خفض وزنه إلى 84 كغم، فإنه سيوقف إسرائيل أديسانيا في ثلاث جولات، هذا رأيي. الآن هو يفوز على مقاتلي الأوزان الثقيلة، الوزن الثقيل الخفيف، الوزن الثقيل، الوزن الخفيف. لا يمكن إيقافه. إنه مثل الجرار".

وأضاف: "إذا ما أراد حبيب العودة وإخبار دانا وايت بالسماح له بالقتال في فئة الوزن المتوسط​​، فسوف ينهي إسرائيل أديسانيا في ثلاث جولات، لأن طريقة القتال هي التي تصنع المعارك. إسرائيل لن يستطيع إيقافه في المصارعة. إسرائيل هو أفضل ممن يوجه الضربات على هذا الكوكب، لكن حبيب يمكنه العودة، وأن يصبح اليوم بطل اتحاد "UFC" في الوزن المتوسط"، وذلك وفقا لموقع "Fight Time".

يذكر أن حبيب نورمحمدوف (33 عاما)، أعلن اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي، يوم السبت 24 أكتوبر 2020، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، بعد أن حقق 29 انتصارا من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: "RT + championat.com"