شاهد.. "العدو اللدود" لحبيب نورمحمدوف يسقط بركلة "صاعقة"

مني الأمريكي توني فيرغسون بهزيمة ساحقة على يد مواطنه مايكل تشاندلر في النزال الذي جمعهما يوم الأحد، ضمن دورة "UFC 274" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وتلقى فيرغسون ركلة في الحنك في مستهل الجولة الثانية سقط على إثرها على أرض حلبة في مدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية.

Michael Chandler just sent Tony Ferguson to the SHADOW REALM pic.twitter.com/8r3b9JMPqC — Barstool Sports (@barstoolsports) May 8, 2022

ونقل توني فيرغسون، البالغ من العمر 38 عاما، إلى المستشفى بعد النزال مباشرة وخضع لفحص الأشعة المقطعية، بعد تعرضه لضربة قوية، ولكن لحسن حظ المقاتل لم يجد الأطباء إصابات دماغية لديه، وبالتالي لم يمكث المقاتل في المستشفى طويلا.

يذكر أن توني فيرغسون اتهم البطل الروسي السابق حبيب نورمحمدوف، بالتهرب من مواجهته، بعد فشل خمس محاولات لإقامة نزال بينهما، قبل اعتزال الروسي.

وفاجأ حبيب الجميع بإعلان اعتزاله عقب فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في أكتوبر 2020، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة "UFC 254" للفنون القتالية المختلطة.

وأثار نبأ اعتزال حبيب غضب فيرغسون، الذي قفز من مكانه وتلفظ ببعض الكلمات النابية لحظة إعلان الروسي اعتزاله.

وحقق حبيب (32 عاما) انتصاره الـ29 في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، ودافع للمرة الثالثة عن حزام بطل "UFC"، فيما تجرع غايتجي البالغ من العمر 31 عاما، مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في مسيرته مقابل 22 انتصارا.

بينما مني توني فيرغسون بالهزيمة الرابعة على التوالي، والسابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 26 انتصارا.

المصدر: وكالات