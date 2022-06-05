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أول رد رسمي على أنباء اعتزال نادال بعد مباراته الليلة في "رولان غاروس"

الرياضة

أول رد رسمي على أنباء اعتزال نادال بعد مباراته الليلة في
Legion-Media
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نفى نيتو بيريز، الناطق باسم رافائيل نادال، التقارير التي تداولتها وسائل إعلام فرنسية وتحدثت عن نية الماتادور الإسباني اعتزال التنس بعد مباراته اليوم في نهائي "رولان غاروس".

وذكرت صحيفة "Europe Sport1" وشبكة "RMC"، في وقت سابق اليوم، أن نادال طلب من منظمي بطولة "رولان غاروس"، عقد مؤتمر صحفي ثان، بغض النظر عن نتيجة مباراته ضد النرويجي كاسبر رود في النهائي المرتقب، وذلك على الأرجح لإعلان اعتزاله اللعبة بسبب معاناته من إصابة مزمنة.

ولكن نيتو بيريز، نفى كل هذه الإشاعات وكتب عبر حسابه في موقع تويتر "صباح الخير.. المعلومات التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام حول طلب نادال عقد مؤتمر صحفي ثان غير صحيحة".

كما قام بيريز بالتعليق على منشور ينقل خبر إمكانية اعتزال نادال بعد مباراته اليوم في نهائي "رولان غاروس"، وكتب: "أخبار كاذبة!".

وسيواجه نادال البالغ من العمر 36 عاما، كاسبر رود، في نهائي "رولان غاروس"، حيث يأمل الإسباني في الفوز بلقبه الـ14 في باريس والـ22 في البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: tennis365.com

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