أول رد رسمي على أنباء اعتزال نادال بعد مباراته الليلة في "رولان غاروس"

نفى نيتو بيريز، الناطق باسم رافائيل نادال، التقارير التي تداولتها وسائل إعلام فرنسية وتحدثت عن نية الماتادور الإسباني اعتزال التنس بعد مباراته اليوم في نهائي "رولان غاروس".

وذكرت صحيفة "Europe Sport1" وشبكة "RMC"، في وقت سابق اليوم، أن نادال طلب من منظمي بطولة "رولان غاروس"، عقد مؤتمر صحفي ثان، بغض النظر عن نتيجة مباراته ضد النرويجي كاسبر رود في النهائي المرتقب، وذلك على الأرجح لإعلان اعتزاله اللعبة بسبب معاناته من إصابة مزمنة.

ولكن نيتو بيريز، نفى كل هذه الإشاعات وكتب عبر حسابه في موقع تويتر "صباح الخير.. المعلومات التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام حول طلب نادال عقد مؤتمر صحفي ثان غير صحيحة".

Buenos días, Bonjour. La información aparecida en algunos medios de comunicación sobre la petición de una segunda rueda de prensa de @RafaelNadal es completamente falsa. — (B1PGA) Benito Perez-Barbadillo (@b1pr) June 5, 2022

كما قام بيريز بالتعليق على منشور ينقل خبر إمكانية اعتزال نادال بعد مباراته اليوم في نهائي "رولان غاروس"، وكتب: "أخبار كاذبة!".

FAKE NEWS FROM THOSE RADIOS FYI — (B1PGA) Benito Perez-Barbadillo (@b1pr) June 5, 2022

As per RMC Sport & Europe 1, Rafa’s team asked for an additional press conference today or tomorrow after the final no matter the result, which makes them think he might announce something important (retirement).



But Charly is saying something kind of contradictory below https://t.co/OJRf5cIayO — Not Rafael Nadal 🇫🇷 (@RaphaelDabadie) June 5, 2022

وسيواجه نادال البالغ من العمر 36 عاما، كاسبر رود، في نهائي "رولان غاروس"، حيث يأمل الإسباني في الفوز بلقبه الـ14 في باريس والـ22 في البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: tennis365.com