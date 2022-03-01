منتخب الكاميرون يتعاقد مع مدرب جديد قبيل مواجهة الجزائر

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إقالة مدرب المنتخب الأول، البرتغالي أنطونيو كونسياسو وتعيين نجم منتخب الكاميرون السابق ريغوبير سونغ مدربا جديدا لـ"الأسود غير المروضة".

وجاء قرار إقالة كونسيساو، عقب فشل منتخب الكاميرون في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت على أرضه واختتمت في السادس من الشهر الماضي.

وكان منتخب "الأسود غير المروضة"، قد ودع البطولة بعد خسارته بركلات الترجيح أمام مصر في الدور نصف النهائي، علما بأنه حصل عقب ذلك على المركز الثالث بتغلبه بركلات الترجيح أيضا على بوركينا فاسو.

ويعد قلب الدفاع السابق سونغ البالغ من العمر 45 عاما، من أساطير الكرة الكاميرونية وساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2000 و2002، كما حصل مع بلاده على المركز الثاني في كأس القارات عام 2003.

Rigobert Song is the new Head Coach for Cameroon.



The Legend and former Captain of the Indomitable Lions was a member of the Cameroon national team between 1993 and 2010. pic.twitter.com/Ol6gaF7opI — Yaw Ampofo Jr (@Yaw_Ampofo_) February 28, 2022

وحصل سونغ على لقب الدوري التركي مرتين عامي 2006 و2008، كما فاز مع ليفربول بكأس الاتحاد الأوروبي عام 2001.

ويستعد المنتخب الكاميروني لمواجهة الجزائر نهاية الشهر الحالي، في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

المصدر: وكالات