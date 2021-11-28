ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. بعد صيام صلاح ورونالدو وتألق فاردي وجوتا

شدد مهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي، الخناق على جناح ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، المتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد الجولة 13 "للبريمير ليغ".

وأحرز جيمي فاردي هدفين لفريق "الثعالب" في مرمى ضيفه واتفورد (4-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "كينغ باور"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من "البريمير ليغ".

ورفع جيمي فاردي رصيده إلى 9 أهداف في الموسم الحالي للدوري، لينفرد بالمركز الثاني في ترتيب الهدافين، مقلصا الفارق إلى هدفين فقط بينه وبين المتصدر النجم المصري محمد صلاح، الذي أخفق في تسجيل أي من الأهداف الأربعة "للريدز" في مرمى ضيفه ساوثهامبتون (4-0) يوم السبت الماضي.

بينما كان المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا واحدا من بين أكبر الرابحين في بعد هذه الجولة، بإحرازه هدفين لليفربول، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف.

في حين فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل أي هدف، في مرمى مضيفه تشيلسي (1-1)، بعد دخوله إلى أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" عند الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

واحتفظ محمد صلاح بصدارة قائمة هدافي "البريمير ليغ" برصيد 11 هدفا، متقدما بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه جيمي فاردي.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الـ13:

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1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 10 أهداف

2- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 9 أهداف

3- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 7 أهداف

3- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 7 أهداف

5- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 6 أهداف

6- الإيفواري ماكسويل كورنيه (بيرنلي) – 5 أهداف

6- النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 5 أهداف

6- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 5 أهداف

6- النرويجي جوشوا كينغ (واتفورد) – 5 أهداف

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6- السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد) – 5 أهداف

11- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (أرسنال) – 4 أهداف

11- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 4 أهداف

11- البلجيكي كريستيان بنتيكي (كريستال بالاس) – 4 أهداف

11- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

11- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

11- الإسباني بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) – 4 أهداف

11- الإنجليزي كونور كالاغر (كريستال بالاس) – 4 أهداف

11- الإنجليزي ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

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11- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 4 أهداف

11- الإنجليزي رييس جاميس (تشيلسي) – 4 أهداف

11- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 4 أهداف

11- الفنلندي تيمو بوككي (نورويتش سيتي) – 4 أهداف

11- الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 4 أهداف

11- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 4 أهداف

11- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 4 أهداف

11- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

11- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 4 أهداف

11- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 4 أهداف

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29- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 3 أهداف

29- الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) – 3 أهداف

29- الإنجليزي بينجامين تشايلويل (تشيلسي) – 3 أهداف

29- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 3 أهداف

29- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 3 أهداف

29- الإنجليزي ديماراي غراي (إيفرتون) – 3 أهداف

29- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – 3 أهداف

29- الإنجليزي داني إنغز (أستون فيلا) – 3 أهداف

29- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) – 3 أهداف

29- الإسكتلندي جون ماكغين (أستون فيلا) – 3 أهداف

29- الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي) – 3 أهداف

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29- الفرنسي آلان سانت ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد) – 3 أهداف

29- البلجيكي يوري تيليمانس (ليستر سيتي) – 3 أهداف

29- الإنجليزي أندروس تاونسيند (إيفرتون) – 3 أهداف

29- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 3 أهداف

29- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 3 أهداف

29- النيوزيلندي كريس وود (بيرنلي) – 3 أهداف.

المصدر: RT