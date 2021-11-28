خروج "الشياطين الحمر" من جحيم "ستامفورد بريدج" بتعادل بطعم الفوز.. فيديو

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه مانشستر (1-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فريق مانشستر يونايتد بهدف سجله جناحه جادون سانشو في الدقيقة 50، مستفيدا من خطأ قاتل ارتكبه الإيطالي جورجينهو، صانع ألعاب تشيلسي، الذي رد بهدف التعادل من ضربة جزاء عند الدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

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واكتفى تشيلسي بنقطة وحيدة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 30 نقطة، وانفرد بصدارة الدوري من جديد، ولكن تقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط بينه وبين وصيفه مانشستر سيتي، الذي تغلب على ضيفه وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، في وقت سابق من اليوم أيضا، على ملعب "الاتحاد".

بينما خرج مانشستر يونايتد بنقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 18 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: RT