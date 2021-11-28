مفاجأة.. رونالدو خارج تشكيلة مانشستر يونايتد

يحتضن ملعب "ستامفورد بريدج" اليوم السبت الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش، اللقاء المرتقب بين تشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد، في قمة منافسات الجولة 13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني توماس توخيل (48 عاما)، المدير الفني لفريق تشيلسي، مباراته أمام ضيفه فريق "الشياطين الحمر"، بالتشكيلة الأساسية التالية:

في المقابل، فاجأ الإنجليزي مايكل كاريك (40 عاما)، مساعد النرويجي أولي غونار سولشير، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، الجميع بإبقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، واختار التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الأرستقراطيين":

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 29 نقطة.

بينما يشغل مانشستر يونايتد، المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 17 نقطة.

المصدر: "twitter/ChelseaFC/ManUtd"