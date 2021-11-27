شاهد.. جوتا يحرم محمد صلاح من هدفين

أخفق المصري، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، في هز شباك ضيفه ساوثهامبتون (4-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا الهدف الأول "للريدز" مبكرا في الدقيقة الثانية، بعد أن تابع الكرة في الشباك من أمام محمد صلاح.

كما تابع جوتا كرة أخرى في الشوط الثاني ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، بالرغم من أنها كانت ذاهبة باتجاه "الفرعون" المصري الذي كان في وضعية أفضل تسمح له بمتابعتها إلى داخل الشباك.

ولكن صلاح صنع هدفين، الأول بتمريرة عرضية على طبق من ذهب تابعها المهاجم البرتغالي في الشباك بحلول الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، ليوقع على هدفه الشخصي الثاني.

أما الهدف الثاني فقد صنعه بتمريرة بالمقاس من ضربة ركنية لزميله المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك الذي تابعها "عالطاير" إلى داخل الشباك عند الدقيقة 52 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد".

13 مباراة

11 هدف

8 تمريرات حاسمة

هذا ما قدمه @MoSalah في @premierleague حتى الآن هذا الموسم 👑 pic.twitter.com/An4dqDFz43 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 27, 2021

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن محمد صلاح شارك حتى الآن بشكل مباشر في تسجيل 150 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال 171 مباراة في المسابقة (108 أهداف، 42 تمريرة حاسمة)، ليصبح خلف الثنائي النجمين السابقين الإنجليزي آلان شيرر والفرنسي تيري هنري اللذين شاركا في تسجيل 150 هدفا في مباريات أقل من المصري.

150 - Mohamed Salah has now been directly involved in 150 Premier League goals in his 171 games in the competition (108 goals, 42 assists) - only Alan Shearer and Thierry Henry reached 150 goal involvements in fewer games than the Egyptian. Elite. #LIVSOUpic.twitter.com/T1KJD6gfUU — OptaJoe (@OptaJoe) November 27, 2021

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ويحتل محمد صلاح (29 عاما) صدارة ترتيب هدافي الموسم الحالي "للبريمير ليغ" برصيد 11 هدفا، وتقدم ديوغو جوتا (24 عاما) إلى مركز الوصافة برصيد 7 أهداف، ويتقاسمه مع زميله المهاجم الآخر السنغالي ساديو ماني، والنجم الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

المصدر: وكالات