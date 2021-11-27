أرسنال يعمق جراح فريق "صندوق الاستثمار السعودي".. فيديو

تغلب فريق أرسنال على ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثنائية أصحاب الأرض "المدفعجية" كل من المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا ولاعب خط الوسط البرازيلي غابرييل مارتينيلي (56 و66) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

ورفع أرسنال رصيده بعد هذا الفوز إلى 23 نقطة ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 6 نقاط، ويقبع في قاع ترتيب الدوري، وبالتالي يواجه خطر شبح الهبوط.

ولكن الأمور قد تتغير بعد فترة الانتقالات الشتوية، فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن صندوق الاستثمار السعودي، بعد استحواذه على نادي نيوكاسل، وضع ميزانية خيالية من أجل تدعيم الفريق بأسماء كبيرة، خلال الفترة المقبلة لتفادي خروج الفريق من "البريمير ليغ" هذا الموسم، للاستثمار في مشروعه في ما بعد.

المصدر: RT