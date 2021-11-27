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شاهد.. ليفربول يباغت ساوثهامبتون بهدف سريع على طريقة "تيكي تاكا"

الرياضة

شاهد.. ليفربول يباغت ساوثهامبتون بهدف سريع على طريقة
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تقدم فريق ليفربول على ضيفه وساوثهامبتون (1-0)، في المباراة الجارية بينهما في هذه الأثناء،  وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وباغت المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا الضيوف بهدف سريع سجله "للريدز" في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية، على ملعب "آنفيلد".

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وجاء هدف ديوغو جوتا (24 عاما) بعد 97 ثانية فقط، وهو أسرع هدف لفريق ليفربول ضمن "البريمير ليغ" منذ أبريل عام 2019، بعد هدف "الريدز" في مرمى فريق هدرسفيلد تاون، في الثانية 15 فقط.  

المصدر:  RT 

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