فاردي يشدد الخناق على محمد صلاح (فيديو)

قاد المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي للفوز على ضيفه واتفورد (4-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز جيمي فاردي الهدفين الثاني والثالث لفريق "الثعالب" في الدقيقتين (34 و42)، بينما تكفل زميلاه جيمس ماديسون وأديمولا لوكمان بتسجيل الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين (16 و48) على الترتيب.

هدف جيمي فاردي الثالث للستر سيتي #الدوري_الإنكليزي_الممتازpic.twitter.com/AsDI9IvV4T — بث مباريات (@Z3qfnKEO7tA9kIb) November 28, 2021

ووصل جيمي فاردي بذلك إلى هدفه التاسع في الموسم الحالي للدوري، وانفرد بالمركز الثاني في ترتيب الهدافين، مقلصا الفارق إلى هدفين فقط بينه وبين المتصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول.

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في حين سجل هدفي واتفورد كل من اللاعبين جوشوا كينغ وإمانويل دينيس في الدقيقتين (30 من ضربة جزاء، و61) على الترتيب، على ملعب "كينغ باور".

واستعاد ليستر سيتي ذاكرة الانتصارات بعد هزيمتين تخللهما تعادل، ورفع رصيده إلى 18 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تجمد رصيد واتفورد عند 13 نقطة، وبقي في المركز السادس عشر على سلم الترتيب "البريمير ليغ.

المصدر: RT