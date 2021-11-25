ميسي "يحرج" نجم مانشستر سيتي بمراوغة ساحرة (فيديو)

لم يقدم ليونيل ميسي ما كان منتظرا منه خلال لقاء فريقه باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، لكنه أبى أن يخرج من المباراة دون أن يترك لمسته السحرية.

وانتهت قمة "السيتي" وسان جيرمان بفوز الأول 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبلغا سويا الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

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وكان ميسي، وراء هدف سان جيرمان الوحيد، بعد أن قاد هجمة مرتدة من منتصف الملعب قبل أن تصل له الكرة على مشارف منطقة الجزاء ويتوغل داخلها، ليمرر الكرة التي ارتطمت بأحد المدافعين قبل أن تستقر أمام المهاجم كيليان مبابي الذي وضعها داخل الشباك.

وظهر ميسي في لقطة أخرى تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهو يراوغ نجم مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، بطريقة "مهينة".

واستلم ميسي الكرة بالقرب من منتصف الملعب، لينطلق بها نحو مرمى "السيتي"، فحاول سترلينغ استخلاص الكرة منه، لكن "البرغوث" باغته بحركة "كوبري" من خلال تمرير الكرة بين قدميه، ليتجاوزه بكل سهولة.

ويبدو أن سترلينغ، الذي سجل الهدف الأول لـ"السيتي"، تقبل مراوغة ميسي بكل روح رياضية، حيث ظهر بعد المباراة وهو يصافح النجم الأرجنتيني.

المصدر: RT