شاهد.. حكيمي يحرم محرز من تسجيل أحد أجمل أهدافه في دوري أبطال أوروبا

حرم مدافع باريس سان جيرمان، المغربي، أشرف حكيمي، نجم مانشستر سيتي، الجزائري، رياض محرز، من تسجيل أحد أجمل أهدافه في دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال مواجهة فريقيهما، أمس الأربعاء.

وعندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي و"السيتي" ينزل بكامل ثقله على دفاع سان جيرمان، توصل محرز بكرة عالية في الجهة اليسرى، ليروضها ببراعة قبل أن يمررها لزميله إيلكاي غوندوغان المتوغل داخل منطقة الجزاء والذي أعاد الكرة بدوره لدافيد سيلفا ليهيئها الأخير للنجم الجزائري المنطلق نحو المرمى.

Je suis bad yomb ce fdp hakimi il a nique l’action de Mahrez pic.twitter.com/m2r6gBmMzn — C Moi Mounir 🇩🇿 (@Mouniir120) November 24, 2021

وتعامل محرز بشكل مثالي مع الكرة، حيث سددها مقوسة بيسراها، لكن حكيمي تصدى لها برأسه عندما كانت في طريقها للمرمى، ليبعدها إلى خارج الملعب.

انقاذ رائع لأشرف حكيمي لكرة رياض محرز pic.twitter.com/KyMONz0UBY — ENDM 🇲🇦 (@ENDM_Twit) November 24, 2021

🔥 ENCORE UNE ENORME OCCASION POUR CITY ! Cette fois c'est Hakimi qui sauve le PSG en déviant de la tête une frappe pied gauche de Mahrez qui prenait le chemin du but ! pic.twitter.com/1Y2DdnoEoL — RMC Sport (@RMCsport) November 24, 2021

وبعد هذه اللقطة، ظهر محرز ممسكا برأسه وغير مصدق لما شاهده، بينما تلقى حكيمي التهاني والتشجيعات من زملائه بعدما أنقذ فريقه من تلقي هدف محقق.

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وانتهت قمة "السيتي" وسان جيرمان بفوز الأول 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبلغا سويا الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

المصدر: RT