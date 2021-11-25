قائمة الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

حجز 11 فريقا تأشيرة العبور إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد ختام مباريات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة، أمس الأربعاء.

وانتهت قمة مباريات هذه الجولة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بفوز الأول 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى وبلغا سويا الدور ثمن النهائي.

وضمت قائمة المتأهلين أيضا أندية ليفربول، أياكس أمستردام، سبورتينغ لشبونة، ريال مدريد، إنتر ميلان، بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، تشيلسي، ويوفنتوس.

وتتبقى خمسة مقاعد في الدور ثمن النهائي لن تحسم إلا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويعتبر نادي برشلونة أبرز الأندية المهددة بالخروج من دور المجموعات، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، ويتقدم بفارق نقطتين فقط عن بنفيكا الثالث، الذي يتنافس معه لحجز البطاقة الثانية عن هذه المجموعة، بعدما ضمن بايرن ميونيخ البطاقة الأولى.

إقرأ المزيد

وسيلعب برشلونة في الجولة المقبلة الأخيرة مع مضيفه بايرن ميونيخ، بينما يستضيف بنفيكا نادي دينامو كييف، ويحتاج "البارسا" للفوز لمرافقة البايرن للدور ثمن النهائي بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

المصدر: RT