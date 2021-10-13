رضا عبد العال ينتقد صلاح ويكشف سبب تراجع مستواه مع منتخب مصر

يرى نجم الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، الذي يشتغل حاليا محللا رياضيا، أن نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، كان أقل اللاعبين أداء في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات مونديال قطر.

وخاض صلاح 4 مباريات رفقة منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ولم يحرز أي هدف حتى الآن، على عكس تألقه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد ستة أهداف.

إقرأ المزيد

وفي تعليقه على تراجع أداء صلاح مع المنتخب المصري، قال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح معذور لأن اللاعبين لن يساعدوه خاصة عبد الله السعيد وهو المفترض أنه يقوم بدور صانع الألعاب ولكنه لم يصنع أي هجمة خلال لقاء ليبيا".

إقرأ المزيد

وأضاف: "من الطبيعي أن المنتخب الوطني المصري في أسوأ حالاته يفوز بجميع المباريات داخل وخارج الأرض".

ونجح منتخب مصر في الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، من توقيع أحمد فتوح، ومصطفى محمد، ورمضان صبحى.

ورفع منتخب مصر بذلك رصيده إلى 10 نقاط، مبتعدا في صدارة المجموعة السادسة بفارق 4 نقاط عن وصيفه منتخب ليبيا، فيما تحتل الغابون المركز الثالث بأربع نقاط، وأنغولا المركز الرابع الأخير بثلاث نقاط.

المصدر: وكالات