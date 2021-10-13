أول منتخب عربي يبلغ الدور النهائي في تصفيات إفريقيا لمونديال قطر

بات المنتخب المغربي أول منتخب عربي يصعد إلى الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤدية إلى مونديال "قطر 2022"، بفوزه أمس الثلاثاء على غينيا 4-1.

وحجز المنتخب المغربي بطاقته إلى الدور الأخير من التصفيات، بتحقيق فوزه الرابع من أربع مباريات على غينيا في الرباط، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للمجموعة التاسعة.

وتناوب على تسجيل أهداف "أسود الأطلس"، أيوب الكعبي، سليم أملاح، وسفيان بوفال، في الدقائق 21، 42، 65، و89 على الترتيب، بينما سجل مامادو كاني، هدفا شرفيا لغينيا، في الدقيقة 31.

ورفع المغرب رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة، وبفارق ثماني نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني قبل جولتين من النهاية.

وأصبح المنتخب المغربي بذلك، أول منتخب عربي يبلغ الدور الحاسم في تصفيات إفريقيا لمونديال قطر، وثاني المتأهلين بشكل عام إلى هذا الدور، بعد السنغال التي حققت أيضا العلامة الكاملة في المجموعة الثامنة، بحصولها على 12 نقطة في أول 4 مباريات.

وستلتحق ثمانية منتخبات أخرى بالمغرب والسنغال في الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر، وفي هذا الدور يلعب كل منتخبين فيما بينهما ذهابا وإيابا، على أن تتأهل في النهاية 5 منتخبات من إفريقيا إلى نهائيات بطولة كأس العالم.

المصدر: وكالات