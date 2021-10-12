مونديال قطر 2022.. لبنان يعمق جراح سوريا

ألحق منتخب لبنان هزيمة مؤثرة بمضيفه السوري (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

ووضع المهاجم السوري عمر خربين بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 20، ورد المهاجم اللبناني محمد جلال قدوح بهدفين متتاليين في نهاية الشوط الأول، وأضاف زميله سوني سعد الهدف الثالث في الدقيقة 53. ومن ثم سجل المهاجم السوري عمر السومة الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي جرت على استاد الملك عبدالله الثاني بالأردن.

وتعرض منتخب سوريا للهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد، ويقبع في قاع المجموعة الأولى برصيد نقطة يتيمة.

بينما حقق لبنان انتصاره الأول في هذه التصفيات مقابل تعادلين تخللهما خسارة واحدة، وتقدم إلى المرتبة الثالثة على سلم الترتيب برصيد 5 نقاط، متجاوز بفارق ثلاث نقاط منتخب الإمارات قبل مباراته أمام العراق اليوم أيضا.

وفيما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى بعد هذه المباراة:

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1- إيران 9 نقاط

2- كوريا الجنوبية 7 نقاط

3- لبنان 5 نقاط

4- الإمارات نقطتان

5- العراق نقطتان

6- سوريا نقطة واحدة.

المصدر: وكالات