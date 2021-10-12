مونديال قطر.. اليابان تشعل المنافسة في مجموعة السعودية (فيديو)

حقق المنتخب الياباني فوزا ثمينا على ضيفه الأسترالي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وافتتح لاعب خط الوسط الياباني أوه تاناكا التسجيل مبكرا لمنتخب "الساموراي" في الدقيقة الثامنة من انطلاق صفارة البداية. ورد الأسترالي لاعب خط الوسط أجدين هروستيك بهدف التعادل عند الدقيقة 70. ولكن زميله المدافع عزيز بيهيش أهدى هدف الفوز لليابان في الوقت القاتل في الدقيقة 85 من عمر المباراة، تابع الكرة في شباكه لدى محاولته تشتيتها.

ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 6 نقاط، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، لينعش آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر شتاء 2022، أول المنافسة على الأقل على البطاقة الثالثة المؤهلة للملحق.

بينما توقف رصيد منتخب أستراليا عند 9 نقاط، ويحتل صدارة المجموعة حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة وصيفه السعودي أمام ضيفه الصيني مساء اليوم الثلاثاء أيضا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولى:

1- أستراليا 9 نقاط (4 مباريات)

2- السعودية 9 نقاط

3- اليابان 6 نقاط (4 مباريات)

4- سلطنة عمان 3 نقاط

5- الصين 3 نقاط

6- فيتنام من دون نقاط.

المصدر: وكالات