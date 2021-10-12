مونديال قطر.. اليابان تشعل المنافسة في مجموعة السعودية (فيديو)
حقق المنتخب الياباني فوزا ثمينا على ضيفه الأسترالي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.
وافتتح لاعب خط الوسط الياباني أوه تاناكا التسجيل مبكرا لمنتخب "الساموراي" في الدقيقة الثامنة من انطلاق صفارة البداية. ورد الأسترالي لاعب خط الوسط أجدين هروستيك بهدف التعادل عند الدقيقة 70. ولكن زميله المدافع عزيز بيهيش أهدى هدف الفوز لليابان في الوقت القاتل في الدقيقة 85 من عمر المباراة، تابع الكرة في شباكه لدى محاولته تشتيتها.
هدف تعادل اليابان🔥 . https://t.co/BnnyOMPIG1— عـبـدالـلـه | كرستيانو (@A1MUN) October 12, 2021
【#テレ朝 で生中継中⚽️】— テレ朝サッカー【⚽️W杯アジア最終予選ホーム全試合生中継】 (@tvasahi_soccer) October 12, 2021
カタールW杯アジア最終予選
後半41分：#浅野拓磨 のシュートから勝ち越し👏
《🇯🇵日本 2-1 オーストラリア🇦🇺》#絶対に負けられない#カタール#W杯アジア最終予選#SAMURAIBLUE#日本代表#テレビ朝日#サッカー#日本#オーストラリアpic.twitter.com/xYbzr7Ntlz
ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 6 نقاط، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، لينعش آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر شتاء 2022، أول المنافسة على الأقل على البطاقة الثالثة المؤهلة للملحق.
بينما توقف رصيد منتخب أستراليا عند 9 نقاط، ويحتل صدارة المجموعة حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة وصيفه السعودي أمام ضيفه الصيني مساء اليوم الثلاثاء أيضا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.
وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولى:
1- أستراليا 9 نقاط (4 مباريات)
2- السعودية 9 نقاط
3- اليابان 6 نقاط (4 مباريات)
4- سلطنة عمان 3 نقاط
5- الصين 3 نقاط
6- فيتنام من دون نقاط.
المصدر: وكالات
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