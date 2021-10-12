مونديال قطر 2022.. مواجهة "ساخنة" بين سوريا ولبنان

تتجه أنظار عشاق الكرة السورية واللبنانية، صوب استاد الملك عبدالله الثاني بالأردن، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين منتخبي البلدين، وذلك ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2022.

وستقام المباراة في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في قطر شتاء عام 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب السوري نزار محروس (58 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه اللبناني:

وتعرض منتخب سوريا لهزيمتين تخللهما تعادل واحد، ويقبع في قاع المجموعة الأولى برصيد نقطة يتيمة.

بينما تعادل لبنان في مباراتين وتخللهما خسارة واحدة، ويشغل المرتبة الرابعة على سلم الترتيب برصيد نقطتين.

وفيما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى قبل هذه المباراة:

1- إيران

2- كوريا الجنوبية

3- الإمارات نقطتان

4- لبنان نقطتان

5- العراق نقطتان

6- سوريا نقطة واحدة.

المصدر: وكالات