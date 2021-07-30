حصيلة اليوم السابع لميداليات أولمبياد "طوكيو 2020"

شهد اليوم السابع من المنافسات على ميداليات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، تتويج روسيا بست ميداليات ملونة.

وأحرز الرياضيون الروس، الذين يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، اليوم، ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات فضية وبرونزية واحدة لترفع روسيا رصيدها من الميداليات في المركز الرابع على سلم الترتيب إلى 34 ميدالية (10 ذهبية و14 فضية و10 برونزية).

- أحرز الروسي ريلوف ذهبية سباق 200 متر سباحة على الظهر.

- أحرزت الروسية فيتالينا باتساراشكينا الميدالية الذهبية في مسابقة الرماية بالمسدس الهوائي من مسافة 25 م.

- أحرزت الروسية يلينا أوسيبوفا فضية مسابقة النبالة (القوس والسهم).

- أحرزت الروسية آنا براكاتين فضية مسابقة التجديف لفردي السيدات.

- أحرز الفريق الروسي الميدالية الفضية في مسابقة السلاح "سيف المبارزة".

- أحرز الروسي تيميرلان باشاييف الميدالية البرونزية في الجودو بفئة وزن فوق 100 كغم.

🥈 Елена Осипова в личных соревнованиях лучниц!



🥈 Шпажисты Павел Сухов, Сергей Бида, Никита Глазков и Сергей Ходос в командном турнире!



🥉 Дзюдоист Тамерлан Башаев в весовой категории свыше 100 кг!



Всего у сборной России 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград! pic.twitter.com/xWyqhnWW6y — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 30, 2021

ولم يصعد أي من الرياضيين العرب لليوم الرابع على التوالي على منصات التتويج، ليتوقف رصيدهم عند 6 ميداليات.

رصيد العرب من ميداليات أولمبياد طوكيو حتى الآن:

- تونس: ذهبية وفضية

- الأردن: فضية

- مصر: برونزيتين

- الكويت: برونزية

وتتصدر الصين الترتيب العام برصيد 40 ميدالية (19 ذهبية، 10 فضية، 11 برونزية)، وفي المركز الثاني تأتي اليابان برصيد 28 ميدالية (17 ذهبية و4 فضية و7 برونزية)، وتليهما الولايات المتحدة في المركز الثالث برصيد 41 ميدالية (14 ذهبية و16 فضية و11 برونزية).

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الجمعة 30 يوليو 2021:

المصدر: olympics.com