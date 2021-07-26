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أولمبياد طوكيو.. عبد الله الرشيدي يهدي الكويت الميدالية الأولى

الرياضة

أولمبياد طوكيو.. عبد الله الرشيدي يهدي الكويت الميدالية الأولى
Reuters Ann Wang
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أحرز الكويتي عبد الله الرشيدي البالغ 57 عاما الميدالية البرونزية في مسابقة الرماية (سكيت) اليوم الاثنين، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

وجاء الرشيدي في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، وراء الأمريكي فينسينت هانكوك المتوج بالذهبية بعد أن حقق 59 نقطة (رقم أولمبي) والدنماركي ياسبير هانسين صاحب الفضية (55 نقطة).

أولمبياد طوكيو.. عبد الله الرشيدي يهدي الكويت الميدالية الأولى
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وهذه الميدالية البرونزية هي الثانية على التوالي للرشيدي بعد أن حقق برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وهي الميدالية الأولى للكويت في الأولمبياد الحالي.

المصدر: olympics.com + صحيفة الأنباء الكويتية

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