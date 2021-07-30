 
مباشر
عاجل
الرئيس اللبناني يعلن استعداده للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ بيروت

الروسية باتساراشكينا تحرز ميدالية ذهبية ثانية في أولمبياد طوكيو

الرياضة

الروسية باتساراشكينا تحرز ميدالية ذهبية ثانية في أولمبياد طوكيو
Reuters /Ann Wang
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxxl

أحرزت الروسية فيتالينا باتساراشكينا الميدالية الذهبية في مسابقة الرماية بالمسدس الهوائي من مسافة 25 م، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

واحتلت البطلة الروسية المركز الأول برصيد 38 نقطة، تاركة الميدالية الفضية للكورية الجنوبية كيم مين-جون.

إقرأ المزيد
الروسي ريلوف يتوج بالذهبية الثانية في أولمبياد طوكيو
الروسي ريلوف يتوج بالذهبية الثانية في أولمبياد طوكيو

بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الصينية سياو " XIAO Jiaruixuan"، التي جاءت في المركز الثالث.

وكانت فيتالينا باتساراشكينا، البالغة من العمر 24 عاما، قد أهدت أول ميدالية ذهبية لروسيا في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، بعدما توجت يوم الأحد الماضي، بلقب بطلة مسابقة مسدس الهواء المضغوط من مسافة 10 أمتار.

وارتفع رصيد منتخب روسيا إلى 10 ميداليات ذهبية إضافة إلى 13 ميدالية فضية و9 ميداليات برونزية.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا