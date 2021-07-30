الروسية باتساراشكينا تحرز ميدالية ذهبية ثانية في أولمبياد طوكيو

أحرزت الروسية فيتالينا باتساراشكينا الميدالية الذهبية في مسابقة الرماية بالمسدس الهوائي من مسافة 25 م، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

واحتلت البطلة الروسية المركز الأول برصيد 38 نقطة، تاركة الميدالية الفضية للكورية الجنوبية كيم مين-جون.

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بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الصينية سياو " XIAO Jiaruixuan"، التي جاءت في المركز الثالث.

وكانت فيتالينا باتساراشكينا، البالغة من العمر 24 عاما، قد أهدت أول ميدالية ذهبية لروسيا في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، بعدما توجت يوم الأحد الماضي، بلقب بطلة مسابقة مسدس الهواء المضغوط من مسافة 10 أمتار.

وارتفع رصيد منتخب روسيا إلى 10 ميداليات ذهبية إضافة إلى 13 ميدالية فضية و9 ميداليات برونزية.

المصدر: RT