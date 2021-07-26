مصر تحرز ميداليتها الثانية في أولمبياد طوكيو.. ومحمد صلاح يهنئ

أحرز لاعب التايكواندو المصري، سيف عيسى، الميدالية الثانية لبلاده ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" اليوم الاثنين.

وتمكن عيسى من التتويج بالميدالية البرونزية بعد تفوقه على منافسه النرويجي، ريتشارد أوردمان، بنتيجة 12 - 4 في فئة تحت 80 كغ.

وأحرز الروسي، مكسيم خرامتسوف، ذهبية وزن تحت 80 كغ بفوزه في النهائي بنتيجة 20 -9 على الأردني، صالح الشرباتي، الذي اكتفى بالفضية، وهي الميدالية الأولى للأردن في أولمبياد طوكيو.

ويأتي تتويج عيسى بعد دقائق من تتويج مواطنته، هداية ملاك، بالميدالية البرونزية في التايكواندو لفئة دون 67 كغ.

وهنأ "الفرعون" محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ملاك وعيسى بتتويجهما الأولمبي، عبر حسابه الرسمي في "تويتر".

مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي — Mohamed Salah (@MoSalah) July 26, 2021

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المصدر: RT