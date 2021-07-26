مصر تحرز أول ميدالية في أولمبياد طوكيو

أحرزت لاعبة التايكواندو المصرية هداية ملاك أول ميدالية لبلادها ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" اليوم الاثنين.

وتمكنت ملاك من التتويج بالميدالية البرونزية بعد تفوقها على منافستها الأمريكية بايجي مكفيرسون بنتيجة 17 - 6 في فئة تحت 67 كغ، لتصبح أول عربية تحقق ميداليتين برونزيتين على التوالي، بعد برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

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وكانت ملاك قد فازت على ماليا باسيكا لاعبة دولة تونغا بنتيجة عدم التكافؤ بعدما حققت نتيجة 19-0 في مباراة الترضية قبل أن تتأهل لخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية أمام ميكفيرسون.

وفازت بالميدالية الذهبية، الكرواتية ماتيا يليتش بفوزها في النهائي على البريطانية لورين وليامز التي اكتفت بالفضية.

المصدر: olympics.com