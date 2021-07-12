منتخب "الآتزوري" بطل أوروبا يتوجه للقاء رئيس إيطاليا (فيديو وصور)
توجهت بعثة المنتخب الإيطالي لكرة القدم من فندق إقامتها في العاصمة روما إلى القصر الرئاسي حيث ينتظرهم الرئيس سيرجيو ماتاريلا لتكريمهم بعد إحرازهم كأس أمم أوروبا لكرة القدم.
وعاد المنتخب الإيطالي لكرة القدم، المتوج بطلا لأوروبا بعد فوزه على إنجلترا بركلات الترجيح، إلى روما فجر الاثنين، وسط احتفالات عمت البلاد من شمالها إلى جنوبها.
#RinascimentoAzzurro 🏆🇮🇹— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
Gli #Azzurri sono arrivati al #Quirinale dove saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica #Mattarella#Nazionale#VivoAzzurro#EURO2020pic.twitter.com/8No170b5Eu
#Chiellini firma autografi prima della partenza degli #Azzurri diretti al #Quirinale 🇮🇹 #RinascimentoAzzurro 🏆🇮🇹#Nazionale#VivoAzzurropic.twitter.com/ztyHbqjx0H— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
يذكر أن الرئيس الإيطالي تابع المباراة النهائية لـ"يورو 2020" في ملعب ويمبلي في لندن، أمس الأحد، والتي حسمها الآتزوري بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، ليتوج باللقب الأوروبي الثاني في تاريخه بعد عام 1968.
المصدر: RT